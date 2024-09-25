聽新聞
0:00 / 0:00

應對以與真主黨衝突升高 美擬雙航母同駐中東

聯合報／ 編譯尤寶琪／綜合報導

美國國防部廿三日表示，美國正在向中東地區增派部隊，以應對以色列和黎巴嫩真主黨雙方衝突升高。

五角大廈發言人萊德沒有提供增派部隊的明確數量，以及將會執行哪些任務的詳細資訊。美國目前在該地區駐有約四萬兵力。

美國杜魯門號航空母艦、兩艘海軍驅逐艦和一艘巡洋艦在廿三日從維吉尼亞州諾福克起航，出發前往歐洲第六艦隊防區進行定期部署。這批艦隊啟程，意味美國可能會讓杜魯門號航艦和目前在阿拉伯灣的林肯號航空母艦留在該區域，以防發生更多暴力事件。

萊德說：「鑑於中東緊張局勢加劇，我們正在增派少量美國軍事人員，強化駐紮該地區的部隊。但出於運作安全，我不會發表評論或提供具體細節。」

美國官員表示，預計本周就會決定，林肯號是留在中東還是繼續前往亞太地區。

兩艘美國航艦同時在中東的情況，近年來相對較少見。但隨著以色列與伊朗支持的哈瑪斯和真主黨之間暴力事件激增，拜登政府已多次下令海軍，增派航空母艦及其他軍艦前往該區。

中東 美國 航空母艦

延伸閱讀

拜登聯大告別演說 重申美國致力維持台海和平穩定

影／黎巴嫩民宅頂樓藏飛彈照片曝！以軍宣稱毀真主黨20年布局

局勢加劇…美派遣杜魯門號航母前往中東 2航母可能同駐

充電時間太無聊？Ford福特Mustang Mach-E車主快要可以唱卡拉OK了！

相關新聞

以軍參謀長威脅繼續暗殺真主黨 放話「還沒出絕招」

耶路撒冷郵報報導，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）22日威脅針對黎巴嫩真主黨採取更多暗殺與破壞行動...

以炸黎死傷逾2千 14年來最慘

以色列廿三日大舉轟炸黎巴嫩真主黨據點，造成自二○○六年以黎戰爭以來最慘重傷亡，已知五五八人喪命，包括五十名兒童。以軍廿四...

聯大總辯論登場 古特瑞斯：全球無法承擔黎巴嫩變加薩

聯合國秘書長古特瑞斯今天譴責愈來愈多政府與團體覺得自己「有資格拿免罪卡」，並舉烏克蘭、加薩與蘇丹戰爭為例，他還說全世界都...

應對以與真主黨衝突升高 美擬雙航母同駐中東

美國國防部廿三日表示，美國正在向中東地區增派部隊，以應對以色列和黎巴嫩真主黨雙方衝突升高。

局勢失控 外媒：美缺乏影響力

法新社報導，美國總統拜登致力避免以哈戰爭演變為全面中東衝突，但以色列近日大舉空襲黎巴嫩，顯示美國已對事態發展缺乏影響力。...

黎巴嫩真主黨遭呼叫器爆炸攻擊 CIA前局長：毫無疑問是「恐怖主義」

曾任美國中央情報局（CIA）局長與國防部部長的潘尼達（Leon Panetta）近日表示，黎巴嫩真主黨成員遭遇致命呼叫器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。