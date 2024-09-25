應對以與真主黨衝突升高 美擬雙航母同駐中東

美國國防部廿三日表示，美國正在向中東地區增派部隊，以應對以色列和黎巴嫩真主黨雙方衝突升高。

五角大廈發言人萊德沒有提供增派部隊的明確數量，以及將會執行哪些任務的詳細資訊。美國目前在該地區駐有約四萬兵力。

美國杜魯門號航空母艦、兩艘海軍驅逐艦和一艘巡洋艦在廿三日從維吉尼亞州諾福克起航，出發前往歐洲第六艦隊防區進行定期部署。這批艦隊啟程，意味美國可能會讓杜魯門號航艦和目前在阿拉伯灣的林肯號航空母艦留在該區域，以防發生更多暴力事件。

萊德說：「鑑於中東緊張局勢加劇，我們正在增派少量美國軍事人員，強化駐紮該地區的部隊。但出於運作安全，我不會發表評論或提供具體細節。」

美國官員表示，預計本周就會決定，林肯號是留在中東還是繼續前往亞太地區。

兩艘美國航艦同時在中東的情況，近年來相對較少見。但隨著以色列與伊朗支持的哈瑪斯和真主黨之間暴力事件激增，拜登政府已多次下令海軍，增派航空母艦及其他軍艦前往該區。

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