以炸黎死傷逾2千 14年來最慘

以色列廿三日大舉轟炸黎巴嫩真主黨據點，造成自二○○六年以黎戰爭以來最慘重傷亡，已知五五八人喪命，包括五十名兒童。以軍廿四日持續空襲行動，真主黨也以火箭還擊，黎南數以千計民眾往北逃難。

以色列聲稱襲擊黎巴嫩全境約一千六百個疑似真主黨的據點，並同時宣布進入民防緊急狀態至九月底，原因是「全國民眾遭到攻擊的可能性極高」。以軍廿四日並轟炸黎國首都貝魯特南方郊區，宣稱打擊當地一座真主黨飛彈基地，攻擊造成至少六死、十五人受傷。

真主黨說，已發射大批飛彈攻擊以色列軍事基地。報導說，真主黨發射一百八十枚拋射物與一架無人機進入以色列，以色列北部不斷響起防空警報，北部城市海法居民飛奔進入避難處躲避。以軍說，真主黨的火箭大多數被攔截。

以色列廿三日的密集空襲，造成五五八死、一八三五人受傷。這是二○○六年以色列與真主黨戰爭以來最致命的一次襲擊，也是一九九○年黎巴嫩內戰結束以來黎國傷亡最慘的一天。以色列這波空襲比當年更狠，二○○六年的以黎戰爭持續一個多月，造成上千名黎巴嫩人喪生。

黎巴嫩部分居民和政府官員表示，收到電話和簡訊，要求他們撤離。住在南部城鎮納巴蒂葉附近的廿六歲女子吉納奇．哈米耶收到她所在區域會遭受攻擊的電話。她說，起初她並沒有認真看待，孰料她的城鎮隨即遭遇襲擊，她與家人開始收拾行李討論要去哪裡。

黎南通往北方的道路擠滿眾多逃難車輛，許多地方交通打結。

這場戰爭讓人憂心以色列的盟友美國和在中東各地都有代理人的伊朗會捲入，引發更廣泛的衝突。伊朗總統裴澤斯基安說，他擔心會發生區域衝突，但他表示，伊朗不可能讓真主黨「單獨」對抗以色列。他說，只要以色列持續受到美國軍援，伊朗就會繼續支持真主黨，「只要以色列願意放下武器，我們也願意」。

以色列外交部長卡茲呼籲聯合國安理會譴責真主黨近期的「大規模攻擊」，並執行聯合國安理會第一七○一號決議，該決議要求真主黨從利塔尼河南部以黎邊境地區撤離。

以軍發言人哈加里表示，空襲將在短期內持續。他表示，去年十月以來，真主黨已向以色列發射約九千枚火箭和無人機。

以色列上周引爆呼叫器和對講機攻擊真主黨，真主黨隨後向以色列發射火箭報復，但多數被防空系統攔截。

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