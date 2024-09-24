聯大總辯論登場 古特瑞斯：全球無法承擔黎巴嫩變加薩

聯合國秘書長古特瑞斯今天譴責愈來愈多政府與團體覺得自己「有資格拿免罪卡」，並舉烏克蘭、加薩與蘇丹戰爭為例，他還說全世界都承擔不起黎巴嫩變成另一個加薩。

綜合美聯社與路透社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在聯合國大會（UN General Assembly）年度總辯論開始時告訴世界各國領導人：「他們可以踐踏國際法，可以違反聯合國憲章。…他們可以入侵另一個國家，全面摧毀整個社會，或是完全不顧國內人民福祉，而且什麼事都不會有。」

「當前這個世界有罪不罰的程度，在政治上站不住腳，在道德上令人無法容忍。」

以色列與巴勒斯坦武裝分子「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭持續近1年，如今這場戰事也可能席捲黎巴嫩，以色列昨天又鎖定攻擊超過1000個黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）的目標。

古特瑞斯表示：「黎巴嫩正瀕臨邊緣，黎巴嫩人民、以色列人民、全世界的人，都無法承擔黎巴嫩變成另一個加薩。」

俄羅斯2022年2月全面入侵鄰國烏克蘭，這場衝突也於近期惡化，烏克蘭部隊8月6日跨境攻入俄羅斯庫斯克州（Kursk）並迅速占領土地，俄羅斯則是加強對烏克蘭的無人機和飛彈攻勢。

古特瑞斯說，「平民正在付出代價－死亡人數增加，人命與社區破碎瓦解」，是時候基於聯合國憲章、國際法與聯合國協議來實現公正和平了。

針對蘇丹情勢，古特瑞斯則是批評蘇丹軍隊與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）之間「殘忍的權力鬥爭」。這場鬥爭在去年4月中演變成內戰。

古特瑞斯表示：「隨著饑荒擴散，一場人道主義浩劫正在發生。然而外部力量持續干涉，卻沒有統一的方式來尋求和平。」

古特瑞斯總結演說時表示，全球當前正處於非永續的狀態，儘管他說眼前挑戰是可以解決的。

古特瑞斯表示：「地緣政治分歧繼續深化，地球持續升溫，戰火肆虐且沒有線索說明它們會如何結束，核態勢與新武器投下一道陰影。我們正緩慢走向難以想像的境地，走向一個恐將吞噬世界的火藥桶。」

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