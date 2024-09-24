以色列空襲黎巴嫩數萬人流離失所 數百人逃往敘利亞
聯合國（UN）今天表示，自以色列昨天空襲黎巴嫩以來，當地已有數萬人流離失所。安全消息人士指稱，在以色列發動空襲後，已有數百人從黎巴嫩逃往敘利亞。
法新社報導，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人沙特馬許（Matthew Saltmarsh）在日內瓦告訴記者：「我們鄭重關切，我們昨天看到的攻擊事件嚴重升級。」
沙特馬許指出：「數萬人在昨天及一夜之間被迫離開家園，而且人數持續增加。」
一名敘利亞安全官員今天告訴法新社，在以色列發動空襲後，已有約500人從黎巴嫩越境，逃往飽受戰爭蹂躪的敘利亞。
黎巴嫩衛生部表示，以色列今天空襲真主黨（Hezbollah）位於首都貝魯特南部的要塞，導致6人死亡、15人受傷。
兩名黎巴嫩安全消息人士指出，以色列今天空襲貝魯特南部郊區，鎖定一名真主黨指揮官。
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