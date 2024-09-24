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以軍空襲黎巴嫩已知558死 續攻真主黨據點

中央社／ 黎巴嫩貝魯特24日綜合外電報導

以色列昨天針對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）據點發動大規模轟炸，造成自2006年毀滅性戰爭以來最慘重傷亡，已知558人喪命，其中包括50名兒童。以軍今天宣布，已再次發動數十波空襲打擊真主黨。

法新社報導，以色列聲稱襲擊黎巴嫩全境約莫1600個疑似真主黨的據點、造成「大批」好戰分子死亡後，以軍徹夜空襲黎巴嫩南部。

另一方面，真主黨今天說，已發射大批飛彈攻擊以色列軍事基地。數小時前，真主黨發射180枚拋射物與一架無人機進入以色列空域，致使以色列北部城市海法（Haifa）居民飛奔進入避難處所躲空襲。

以色列軍方說，今天上午10分鐘之內，超過50枚拋射物射向以色列北部，不過其中大多數被攔截。

以軍說，今晨已針對真主黨的基礎設施發動更多空襲。

黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）表示：「截至目前，衛生部統計558人死亡，其中包括孩童50人與婦女94人。因昨天空襲而喪命的人，即使不是全部，絕大多數都是人在家中又手無寸鐵的一般民眾。」

本月稍早以色列聲稱以軍的火力將由加薩走廊轉向集中於黎巴嫩後，以軍在名為「北方之箭」（Northern Arrows）的空襲行動中聚焦打擊真主黨。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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