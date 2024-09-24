以色列猛轟黎巴嫩 外媒：顯示美國影響力匱乏

法新社23日報導，美國總統拜登致力避免以哈戰爭演變為全面中東衝突，但以色列近日大舉空襲黎巴嫩，顯示美國已對事態發展缺乏影響力。大體上美國還不願扣留對以軍援，也對以色列被控發動的暗殺等行動低調以對，可能讓以色列膽子愈來愈大。

少有人相信拜登政府會對以色列採取重大手段，畢竟美國大選將至，此時行動牽涉國內政治風險。總部在布魯塞爾的智庫國際危機組織美國項目主任漢納說，美國的政治時程，可能已影響以色列何時擴大對黎巴嫩行動的決策，這並不是天馬行空想像。

漢納也指出，美國外交官已把達成加薩停火，作為謀求黎巴嫩穩定的基礎；加薩調停看似進入死局，而想把兩者脫鉤，即「以色列和黎巴嫩真主黨達成協議，但加薩戰爭持續」的作法，也證實行不通。

美國駐伊拉克、土耳其前大使傑福瑞則說，美國政治決策者本能上提倡停火，但以色列總理內唐亞胡卻更在乎自身國家安全，就像烏克蘭總統澤倫斯基一樣。

傑福瑞現隸屬華府智庫威爾遜中心，對伊朗立場強硬。他指出，「我們已身處區域戰爭，過去20年來都是如此」，而伊朗現在受到壓制，目前失去主要代理人之一、巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，另一代理人團體真主黨也備受壓力。內唐亞胡更注重優先恢復嚇阻和重掌軍事優勢，而非討好華府和國際社會等。

拜登多次就加薩平民苦難，向內唐亞胡表示關切，但仍大抵避免使用美方最重要手段：扣留對以色列巨額軍援。五角大廈23日還說，美國將額外派軍到中東，此舉被以色列看作若衝突再升溫，美方承諾支持以色列的訊號。

華府對以色列7月底被控暗殺哈瑪斯已故領袖哈尼雅等事件，也冷淡回應，可能讓以色列更無畏懼。伊朗總統裴澤斯基安已指控以色列尋求衝突擴大，德黑蘭則基於加薩可能達成停火的相關保證，而展現克制。

數周以來，美國主導促成加薩停火協議的外交行動，但至今未果，癥結包括內唐亞胡堅持要在加薩與埃及接壤處駐軍，以及哈瑪斯就人質換囚安排的爭執。

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