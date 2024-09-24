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影／黎巴嫩民宅頂樓藏飛彈照片曝！以軍宣稱毀真主黨20年布局
以色列時報報導，以色列23日空襲黎巴嫩造成3000多人傷亡引發國際批評，國防軍當日公布真主黨在民宅頂樓存放飛彈的照片，宣稱以軍摧毀真主黨20年來在黎巴嫩南部的布局；以色列國防部長加蘭特更放話說，真主黨拉德萬部隊（Radwan Force）作戰力盡失，只剩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）。
以色列國防軍長期指控真主黨把黎巴嫩南部地區打造成恐怖「軍火庫」，利用民宅藏匿巡弋飛彈、帶有大型彈頭的火箭和無人機等武器。
以軍23日提供照片可見，黎巴嫩南部霍麥阿塔塔（Houmine al-Tahta）一戶民宅頂樓，磚砌房間的液壓發射器上裝有一枚飛彈。以軍描述，「飛彈準備好從頂樓開口發射」，而下方的黎巴嫩人家被當作人肉盾牌。
另外，以軍提供影片可見，以軍擊中存放飛彈的房屋後引爆強大的二次爆炸，迅速擊中鄰近建築。
以色列國防部長23日視察作戰指揮室表示，「以色列正在粉碎真主黨建造20年的成果」，更說「現在只剩納斯拉勒一個人獨攬大權，整個拉德萬部隊戰力被毀，數以萬計的火箭也被摧毀」。
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