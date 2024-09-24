看似團結應戰加薩戰爭 以色列內部分歧吵不休

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日襲擊以色列並引爆加薩戰爭，這起戰事既是讓以色列人民更加互助團結，卻也因人質、兵役豁免權等議題而加深分歧。

法新社報導，自去年11月短暫停火以來，以色列內部對於政府戰爭政策出現更深的分歧，當時哈瑪斯共釋放105名人質，如何帶回其他人質成了下一個難題。

根據法新社彙整的以色列官方數據，加薩戰爭發生迄今，共有1205名以色列人死亡，其中多數為平民；另有251名人質在哈瑪斯手中，目前有97人仍在加薩，以軍稱其中33人已死亡。

每週六晚上都有數以千計抗議者走上以色列商業中心特拉維夫（Tel Aviv）與其他城市街頭，高呼「立刻帶他們回家！」。抗議民眾要求以色列當局「不惜一切代價」與哈瑪斯達成協議，確保人質都能獲釋。

不過，這些抗議行動也引發部分民眾反彈，擔心這麼做會削弱政府立場，恐在無意之中助長武裝分子的士氣。

除了人質問題，這場戰爭也加深「世俗化」和「正統派」以色列人的分歧，過去極端正統猶太教徒（Ultra-Orthodox Jews）可享有豁免兵役的權利，令許多人深感不公。

以哈衝突爆發以來，已有700多名安全部隊成員喪命，數以萬計名預備役軍人被徵召動員，可能將前往與黎巴嫩接壤的北部邊境參與大規模行動，也讓這個曾經的差別待遇問題備受爭議。

不過，以色列最高法院6月裁定，國防部必須終止長期讓極端正統猶太神學院學生豁免兵役的做法，為總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）帶來新的政治壓力。

以色列北部居民則抱怨，早在戰爭發生前就被國家遺棄，自黎巴嫩真主黨去年10月8日開始炮轟以色列北部後，這類怨言明顯變得更多。

以色列北部幾乎每天都會遭遇攻擊，數以萬計人被迫撤離，約6萬人無法返回家園。

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