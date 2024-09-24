傳哈瑪斯首領辛瓦失蹤、生死成謎 以色列調查身亡可能性
以色列i24 News電視台報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首領辛瓦（Yahya Sinwar）失蹤，以色列情報機構正在評估其死亡的可能性，但推測機率不高。
部分希伯來媒體22日報導，辛瓦消失不見，以色列安全機構沒有他的具體狀況，目前正在調查是否身亡。
以軍發言人哈加里23日稍早在記者會上並未證實或否認報導。
以色列時報指出，辛瓦相對長時間沒有與外界聯繫，包含以色列公共廣播公司（Kan）、國土報（Haaretz）、Maariv與Walla新聞網均報導，國防軍軍事情報專署（IDF Military Intelligence Directorate）聲稱辛瓦可能在以軍對加薩的空襲中喪生，但是目前沒有充足的非間接證據可以佐證。
不過，以色列國家安全局（Shin Bet）表示，據信辛瓦還活著。
部分報導引述消息人士指出，行蹤飄忽的辛瓦，加薩戰爭期間一直藏匿地道，之前也有過突然消失又出現且針對停火及其他議題發言的紀錄。
不只一名安全官員引述若干管道說，目前有關辛瓦死亡的可能只是揣測，沒有實質根據。
國土報引述消息人士表示，以色列近幾個月集中轟炸辛瓦藏匿區域的地道，現在沒有明顯跡象指出他遇襲，可能只是刻意保持低調。
以色列12頻道（Channel 12）報導，國防軍最近從加薩運出幾具遺體，且檢驗其DNA確認是否為辛瓦，結果均為否定。
另外，多名未具名安全官員告訴以色列軍方電台，他們相信最近由辛瓦發出的訊息並非他寫的，而是哈瑪斯其他官員。
辛瓦最近在阿爾及利亞現任總統獲選後道賀，也在以色列遇襲後向葉門武裝團體青年運動（Houthi）祝賀。
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