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傳哈瑪斯首領辛瓦失蹤、生死成謎 以色列調查身亡可能性

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
傳巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首領辛瓦失蹤，以色列正在評估其遇襲身亡的可能性。圖為辛瓦（中）2022年出席加薩一項會議。美聯社
傳巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首領辛瓦失蹤，以色列正在評估其遇襲身亡的可能性。圖為辛瓦（中）2022年出席加薩一項會議。美聯社

以色列i24 News電視台報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首領辛瓦（Yahya Sinwar）失蹤，以色列情報機構正在評估其死亡的可能性，但推測機率不高。

部分希伯來媒體22日報導，辛瓦消失不見，以色列安全機構沒有他的具體狀況，目前正在調查是否身亡。

以軍發言人哈加里23日稍早在記者會上並未證實或否認報導。

以色列時報指出，辛瓦相對長時間沒有與外界聯繫，包含以色列公共廣播公司（Kan）、國土報（Haaretz）、Maariv與Walla新聞網均報導，國防軍軍事情報專署（IDF Military Intelligence Directorate）聲稱辛瓦可能在以軍對加薩的空襲中喪生，但是目前沒有充足的非間接證據可以佐證。

不過，以色列國家安全局（Shin Bet）表示，據信辛瓦還活著。

部分報導引述消息人士指出，行蹤飄忽的辛瓦，加薩戰爭期間一直藏匿地道，之前也有過突然消失又出現且針對停火及其他議題發言的紀錄。

不只一名安全官員引述若干管道說，目前有關辛瓦死亡的可能只是揣測，沒有實質根據。

國土報引述消息人士表示，以色列近幾個月集中轟炸辛瓦藏匿區域的地道，現在沒有明顯跡象指出他遇襲，可能只是刻意保持低調。

以色列12頻道（Channel 12）報導，國防軍最近從加薩運出幾具遺體，且檢驗其DNA確認是否為辛瓦，結果均為否定。

另外，多名未具名安全官員告訴以色列軍方電台，他們相信最近由辛瓦發出的訊息並非他寫的，而是哈瑪斯其他官員。

辛瓦最近在阿爾及利亞現任總統獲選後道賀，也在以色列遇襲後向葉門武裝團體青年運動（Houthi）祝賀。

中東 以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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