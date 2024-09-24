與以色列纏鬥數十年 真主黨起源為何？武力多強？來龍去脈一次看

以色列今天大舉空襲真主黨據點，黎巴嫩當局統計，已有492人喪命、數萬人逃難，這是國家數十年來死傷最慘重的一天。

路透社整理真主黨的來龍去脈：

● 真主黨（Hezbollah）起源

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）於1982年黎巴嫩內戰期間成立真主黨，有部分是為了輸出1979年伊朗伊斯蘭革命（Islamic Revolution），並對抗1982年侵略黎巴嫩的以色列軍隊。

真主黨從一個陰影中的派系崛起為一支武力強大的部隊，在黎巴嫩和區域都有巨大影響力。美國等西方國家、沙烏地阿拉伯等遜尼派穆斯林波斯灣阿拉伯國家都將真主黨列為恐怖組織。

真主黨屬於什葉派伊斯蘭組織，與伊朗擁有一樣的意識形態。

● 真主黨與以色列最近為何起衝突？

真主黨是「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一員，這個聯盟由伊朗在中東各地支持的團體組成，也包括巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）。哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，引爆以哈之間的加薩戰爭。

真主黨為表支持巴勒斯坦人，自去年10月8日開始朝以色列駐紮邊境的陣地開火。雙方從此幾乎每天交火，真主黨發射火箭和無人機，以色列則回以大量空襲和砲擊。邊界兩側都有數以萬計人逃離家園。

這波衝突上週開始急速惡化，因為真主黨成員使用的數千個無線通訊裝置幾乎同時突然爆炸，造成大批死傷，一般認為是以色列所為；此外，真主黨高階指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）也於上週在貝魯特命喪以色列空襲。

以色列稱其目標是確保以色列北部公民安全返家，這些人自去年以來因真主黨攻擊而流離失所。真主黨則矢言繼續攻擊，直到加薩戰爭結束。

● 真主黨武力有多強？

黎巴嫩內戰結束後，其他團體都解除了武裝，真主黨卻保有武器以對付以色列軍隊，當時以軍正占領多為什葉派穆斯林的黎巴嫩南部。多年游擊戰導致以色列於2000年撤軍，但真主黨仍保有軍火庫。

真主黨在2006年的5週戰事中顯露了軍事上的進步，朝以色列發射數以千計火箭。這波衝突造成黎巴嫩1200人死亡，多數是平民；以色列則有158人喪命，多數是軍人。

真主黨軍力自2006年之後增長，聲稱其火箭可攻擊以色列全境，軍火庫內還有精準飛彈。

真主黨在加薩戰爭期間宣布以地對空飛彈發動攻擊。外界長期認為真主黨手握這項武器，但先前從未證實。真主黨也對以色列發動無人機爆炸攻擊。

真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）曾說，旗下共有10萬名戰士。美國中央情報局（CIA）「世界概況」（World Factbook）提到，估計2022年真主黨有4.5萬名戰士，分為約2萬名全職人員和2.5萬名後備人員。

● 真主黨對區域有何影響？

真主黨啟發並支持區域內其他伊朗撐腰的團體，包括伊拉克什葉派民兵。真主黨在敘利亞內戰中也大力協助敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），目前當地仍有真主黨戰士。

沙烏地阿拉伯表示，真主黨也在葉門支持伊朗盟友「青年運動」（Houthi）；但真主黨否認。

● 真主黨在黎巴嫩扮演什麼角色？

武器和眾多黎巴嫩什葉派的支持鞏固了真主黨的影響力，什葉派認為真主黨保護黎巴嫩不受以色列侵犯。政府和國會都有真主黨成員，但反對真主黨的政黨則認為，真主黨危害國家，單方面將黎巴嫩拖入戰爭。

2018年，真主黨及支持其擁有武器的盟友在國會贏得多數，雖然在2022年失去多數優勢，但真主黨仍握有很大的政治影響力。

● 西方國家指控真主黨發動攻擊

美國認為真主黨要為1983年摧毀美國陸戰隊駐貝魯特總部和法國軍營的自殺炸彈攻擊負責，此案造成241名美軍和58名法國傘兵喪命。美國也認為真主黨是同年攻擊美國駐貝魯特大使館的幕後主使。

但納斯拉勒2022年受訪時說，這些攻擊和人質挾持案是由無關真主黨的小團體犯下。

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