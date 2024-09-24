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以空襲真主黨釀近500死 歐盟外交官警告：幾乎形同全面戰爭

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
以色列軍23日空襲黎巴嫩真主黨據點，造成近500人死亡，為黎巴嫩數十年來傷亡最慘重的一天。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾表示，以色列與真主黨之間的衝突升級，幾乎形同一場全面戰爭。路透
以色列軍23日空襲黎巴嫩真主黨據點，造成近500人死亡，為黎巴嫩數十年來傷亡最慘重的一天。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾表示，以色列與真主黨之間的衝突升級，幾乎形同一場全面戰爭。路透

以色列軍23日空襲黎巴嫩真主黨據點，造成近500人死亡，為黎巴嫩數十年來傷亡最慘重的一天。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，以色列與真主黨之間的衝突升級，幾乎形同一場全面戰爭。

「這種情況極為危險，令人擔憂。我可以說，我們幾乎處於全面戰爭，」波瑞爾對記者表示，「如果這不是戰爭態勢，我不知道還可以怎麼稱呼，」他列舉平民傷亡人數與軍事攻擊強度不斷升高為例。

波瑞爾表示，各界正努力緩和緊張局勢，但歐洲對於戰火蔓延的最壞擔憂正成為現實，平民付出慘痛代價，需要盡一切外交努力來防止戰爭全面爆發。

波瑞爾提到出席在紐約的聯合國大會「就是這麼做的時刻」，「每個人都必須全力阻止這條通往戰爭的道路」。

以色列 歐盟 真主黨 空襲 黎巴嫩

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