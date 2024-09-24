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空襲奪近500命…以色列與真主黨衝突升級 各方反應一覽

中央社／ 紐約聯合國總部23日綜合外電報導
以色列對黎巴嫩境內1300多處什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）目標進行空襲，奪近500命。圖為真主黨支持者。美聯社
以色列對黎巴嫩境內1300多處什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）目標進行空襲，奪近500命。圖為真主黨支持者。美聯社

以色列黎巴嫩境內1300多處什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）目標進行空襲，奪近500命；對此，聯合國秘書長表示震驚，埃及也籲國際社會立即出手干預。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日越界襲擊以色列並引爆加薩戰爭後，伊朗支持的真主黨幾乎每天都和以色列軍隊隔空交火，以公開聲援哈瑪斯。

綜合法新社與路透社報導，以色列官員表示，以方近來加強空襲真主黨目標，目的是在迫使與這個與伊朗結盟的組織同意外交解決方案。

黎巴嫩有關當局說，以色列過去24小時的空襲行動在黎國造成至少492人喪生，死者包括35名兒童和58名婦女，另有1645傷，數千個家庭流離失所。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天表示，秘書長對局勢升溫，以及對婦孺在內的大量黎巴嫩平民傷亡感到「非常震驚」。

美國1位匿名國務院官員也指出，美方並不支持以色列與真主黨局勢升溫，華府因此將與盟友及夥伴們討論避免戰事擴大的「具體構想」。

這名官員指出，拜登政府聚焦「緩解緊張局勢…打破攻擊與反擊（strike-counterstrike）的循環」。

同時，歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在聯合國大會場邊憂心忡忡地說，以色列與真主黨持續升溫的衝突行動，恐使中東陷入全面戰爭。他說：「可以說我們幾近全面戰爭狀態。」

中東局勢一觸即發下，埃及外交部今天呼籲「國際強權與聯合國安理會立即干預」，阻止「以色列在黎巴嫩的危險升溫」行為。

埃及是以哈在加薩戰爭的重要調解人。開羅當局過去即一再警告以色列切勿讓區域對立局勢加劇，今天進一步指出，此舉恐讓中東地區捲入一場全面性的區域戰爭。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天也直指以色列欲藉由挑釁伊朗加入以色列與真主黨之間這1年來的衝突，讓中東陷入一場全面性戰爭。

他在抵達紐約出席聯合國大會時告訴媒體說：「我們不希望成為中東不穩定的根源，因為後果將是不可逆的。」他說：「我們希望和平生活，遠離戰爭…是以色列尋求製造一場全面性衝突。」

中東 以色列 真主黨 空襲 黎巴嫩

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