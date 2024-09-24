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伊朗新總統力挺真主黨 中東國家一致譴責以色列

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列與黎巴嫩真主黨衝突在23日急遽升溫，伊朗新總統裴澤斯基安表態力挺真主黨。圖為裴澤斯基安23日出席聯合國未來峰會。美聯社
以色列與黎巴嫩真主黨衝突在23日急遽升溫，伊朗新總統裴澤斯基安表態力挺真主黨。圖為裴澤斯基安23日出席聯合國未來峰會。美聯社

以色列國防軍23日空襲黎巴嫩南部以打擊武裝團體真主黨，造成將近500人死亡、超過1600人受傷，對此沙烏地阿拉伯、土耳其等中東國家一致表達譴責，伊朗新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）23日指控以色列企圖將整個中東拖下水，警告其後果「無法回頭」，並表態將力挺真主黨。

上任後首度訪美、預計出席聯合國大會的裴澤斯基安23日在紐約記者圓桌會議表示，只要以色列持續受到美國軍援，伊朗就會繼續支持黎巴嫩真主黨。他說，「只要以色列願意放下武器，我們也願意。但我們不能讓外部行動者介入武裝其中一方，並阻止另一方進行自我保衛」。

另外，衛報報導，裴澤斯基安在會中指控以色列加遽中東戰火，希望伊朗可以避免被拖下水而採取「不值得」的行動。他說，「我們比任何人都清楚，如果中東爆發更大的戰爭，對世界上任何人都沒有好處。現在是以色列試圖擴大衝突」。

路透報導，裴澤斯基安說，「我們不希望成為中東不穩定的原因，這個後果恐怕無法回頭」。

裴澤斯基安是相對的溫和改革派，甫於7月就任，承諾實施務實的外交政策。

沙烏地阿拉伯在社群媒體X對黎巴嫩遇襲做出評論，警告「該地區暴力加遽的危險，對地區安全和穩定產生嚴重影響」。

土耳其外交部聲明譴責以色列的襲擊「將整個地區拖進新階段的混亂」，指責「無條件支持以色列的國家正在協助內唐亞胡的政治利益進行殺戮」。目前支持以色列的主要國家是美國。

聯合國大會總辯論24日登場，與此同時籠罩在以色列和黎巴嫩衝突大幅升溫之際，國際擔心衝突可能引爆為全面戰爭。

中東 以色列 伊朗 黎巴嫩

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