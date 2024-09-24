以色列空襲貝魯特 傳真主黨黎南指揮官遭鎖定
與黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨關係密切的消息人士指出，以色列今天空襲貝魯特南郊，鎖定真主黨黎南指揮官卡拉克。真主黨和以色列已在當地衝突將近一年。
法新社報導，這是近數週以來以色列第3度針對位在貝魯特南部的據點，鎖定真主黨高層展開空襲。以方20日空襲擊斃真主黨精銳拉德萬部隊（RadwanForce）指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil），7月攻擊行動則擊斃真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（FuadShukr）。
要求不具名的消息人士表示，以色列這次空襲目標是真主黨目前的南部戰線指揮官卡拉克（AliKarake）。他是否遭到擊斃，目前不得而知。
真主黨的瑪納電視台（Al-Manar）在空襲現場附近進行直播。法新社記者表示，相關區域已拉起封鎖線。
瑪納電視台報導，一枚飛彈在一棟建築的地下防空洞內引爆，但表示居民通報空襲發生時沒有聽聞劇烈爆炸聲響。
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