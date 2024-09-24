憂區域緊張升高 美國防部：增派少量美軍赴中東

美國國防部今天表示，美國正對中東派遣「少量」額外部隊，以回應區域緊張升高。但五角大廈沒有提供進一步細節。

法新社報導，以色列襲擊黎巴嫩數以百計目標，為以色列和黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）近一年暴力引爆以來，傷亡人數最高的跨境情勢升級，導致中東爆發更廣泛區域戰爭的疑慮與日俱增。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）告訴記者：「有鑑於中東緊張升高，出於極度謹慎，我們正派遣少量額外美國軍事人員，以充實我們已在這區域的部隊。」基於安全理由，他拒絕提供進一步訊息。

已有數千名美軍派駐中東，美國並在當地部署軍艦、戰鬥噴射機和防空系統，以保護美國部隊和以色列。

賴德就以色列和真主黨衝突可能升級提出警告，呼籲透過外交途徑解決。

他說：「顯然以色列和真主黨有展開以牙還牙軍事行動的可能，恐怕會失控而演變成為更廣泛的區域戰爭，這是為何透過外交途徑解決此一情勢如此重要的原因。」

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