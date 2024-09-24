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轟炸800地點…以色列空襲黎巴嫩 274死逾千傷

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
以色列廿三日猛烈空襲黎巴嫩，當天從黎南的泰爾可見濃煙瀰漫。（路透）
以色列廿三日猛烈空襲黎巴嫩，當天從黎南的泰爾可見濃煙瀰漫。（路透）

以色列軍機廿三日鎖定黎巴嫩武裝團體真主黨猛烈轟炸，打擊黎巴嫩各地至少八百地點。黎國衛生部指稱，當天空襲造成至少二七四人死亡，一○二四人受傷。這是去年十月初以哈戰爭引發以黎交火以來，黎巴嫩傷亡最慘重一天。

黎巴嫩當局指出，在以軍襲擊前，首都貝魯特和其他地區居民曾接獲電話警告，要求撤離真主黨藏匿武器的地點。這是近一年以黎雙方情勢升溫以來，首度有這類警告。黎巴嫩資訊部長馬卡瑞說，他的辦公室也接獲呼籲撤離的錄音訊息，他稱這是以色列的心理戰，民眾不應多加理會。

黎媒報導，有當地居民收到阿拉伯文簡訊，寫道他們若身處存放真主黨武器的建築物內，應立刻離開該村落，直到另行通知。美聯社指出，數以千計黎南居民已出逃，南部港市錫登的主要對外公路出現塞車，民眾欲開往貝魯特。這堪稱二○○六年以黎戰爭以來，最大規模出走潮。

真主黨也向以北發射數十個火箭和無人機，以色列城市采法特（Tzfat）和加利利湖周邊響起空襲警報。真主黨聲明，火箭目標是加利利地區的一個以軍據點，另也連續第二天鎖定海法市以北的拉斐爾軍事工業區。

以軍發言人哈加里被問及，以方是否會對黎巴嫩採取地面入侵，他說「我們將做任何必要舉措」，來確保以色列北部居民安全重返家園，這是以色列政府戰爭目標之一。他並說，以軍開始新一輪攻擊，呼籲黎南民眾遠離真主黨軍火儲存設施。

美聯社引述一名匿名以軍官員說，以色列聚焦空中行動，未立即有地面行動的計畫，並說以軍的襲擊旨在遏制真主黨對以色列發動更多攻擊的能力。

目擊者說，以國軍機廿三日早晨對黎南邊境地區以及更北城鎮進行猛烈空襲。路透記者在南部港市泰爾可聽見軍機在上空低飛，附近也有一連串空襲爆炸聲。美聯社記者也回報，黎南多地遭猛烈空襲，部分遇襲地點距離以黎邊境甚遠。

真主黨旗下瑪納電視台報導，以軍空襲瞄準黎南村莊郊區，以及黎東的貝卡谷地。以軍也對黎巴嫩北部的赫默進行空襲。

伊朗外交部發言人卡納尼已指稱以色列廿三日的襲擊「瘋狂」，並警告以色列新的貿然舉措恐有危險後果。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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