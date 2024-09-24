以色列空襲黎巴嫩釀274死 創2006年以來死亡人數新高
美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列今天空襲黎巴嫩，目前已累計導致274人死亡，是2006年以色列-真主黨戰爭以來死亡人數最多的一天。
綜合英國廣播公司（BBC）與CNN報導，以色列今天空襲黎巴嫩，至少造成274人死亡、1024人受傷，死者中有21名孩童。
據報導，這也是以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）過去一年爆發衝突以來死亡人數最多的一天。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言