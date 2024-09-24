以色列空襲黎巴嫩釀274死 創2006年以來死亡人數新高

中央社／ 貝魯特23日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列今天空襲黎巴嫩，目前已累計導致274人死亡，是2006年以色列-真主黨戰爭以來死亡人數最多的一天。

綜合英國廣播公司（BBC）與CNN報導，以色列今天空襲黎巴嫩，至少造成274人死亡、1024人受傷，死者中有21名孩童。

據報導，這也是以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）過去一年爆發衝突以來死亡人數最多的一天。

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