呼叫器爆炸案 士林地檢署約談2人

黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案，士林地檢署昨以證人身分，約談台灣廠商金阿波羅公司員工萬姓男子、前員工束姓男子，就兩人所述及呼叫器相關蒐證資料，釐清授權產品有無涉及國家安全，未查出兩人與國安有關或涉爆炸案，訊後均請回，目前案由仍不詳。

士檢上周分他字案，追查台灣呼叫器捲入黎巴嫩真主黨爆炸案，本月十九日指揮調查局國安站，搜索金阿波羅及ＢＡＣ公司在台辦事處，查扣相關授權合約書、帳冊、進出口相關紀錄，以證人身分約談金阿波羅負責人許清光、匈牙利ＢＡＣ在台聯絡人吳玉蓁，釐清二人與ＢＡＣ關係及「授權說」是否屬實，查無涉及爆炸恐攻案，訊後均請回。

士檢分析過濾相關文件，昨再指揮國安站約談金阿波羅員工萬姓男子、前員工束姓男子深入查證，訊問數小時後均請回。

黎巴嫩真主黨爆炸案造成嚴重死傷，爆炸的呼叫器傳出殘骸貼紙標示，來自金阿波羅生產，型號為AP924，被植入炸藥嵌入遙控引爆裝置。許清光上周說，呼叫器並非由他製造，而是授權商標。

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