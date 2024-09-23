以色列空襲黎巴嫩南部 增至182死727傷

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天對黎巴嫩南部發動的空襲已造成182人死亡、727人受傷，成為真主黨（Hezbollah）和以色列間將近一年的跨境衝突中，傷亡最嚴重的一天。

法新社報導，黎巴嫩衛生部指出，「以色列敵軍今早對南部城鎮和村莊發動空襲至今」，「已導致182人死亡、727人受傷」，並提到傷亡人員中包括「兒童、女性和醫護人員」。

南部港市泰爾（Tyre）災難管理部門官員表示，數以百計民眾在這場針對黎巴嫩南部的致命轟炸中逃離。

這名官員指出，「數以百計流離失所的民眾匆匆趕到」泰爾一間由學校改建的庇護所，還有許多人「在街頭紮營」。

位在黎巴嫩南部的法新社記者則看見一排排車輛駛離附近的沿岸城市錫登（Sidon）。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）形容以色列針對黎巴嫩真主黨據點的空襲「瘋狂」，並警告「猶太復國主義者的新冒進舉措，將帶來危險後果」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）則稱以色列「這場大規模野蠻攻擊是戰爭罪」，同時重申與真主黨和黎巴嫩人民團結一心。

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