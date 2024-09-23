以色列控真主黨藏匿武器 將大規模空襲黎巴嫩東部

以色列軍方今天表示，黎巴嫩政治和軍事組織「真主黨」在黎國東部貝卡谷地藏匿武器，以軍將對當地發動更多大規模空襲，並警告居民遠離真主黨據點。

法新社報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會指出：「我們準備在貝卡谷地（Bekaa Valley）進行大規模和精準打擊。」他並補充道，當地居民為了自身安全著想，應遠離真主黨（Hezbollah）據點。

哈加里提到：「真主黨將戰略性武器存放於民用建築，並把一般民眾當作人肉盾牌。」

他還說：「貝卡谷地的房舍藏匿火箭與無人機。我們將在這些武器對以色列民眾構成威脅前先發制人。」

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