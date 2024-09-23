以色列真主黨衝突惡化 全面戰爭隱憂籠罩聯合國大會

聯合國大會總辯論將於24日登場。值此之際，以色列總理尼坦雅胡與黎巴嫩真主黨高階領導人卡西姆昨天卻誓言要增加跨境襲擊力度，讓人擔心衝突可能升級為全面戰爭。

「紐約時報」（The New York Times）報導，黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）二號人物卡西姆（Naim Qassem）表示，黎巴嫩民兵已進入對以色列公開作戰的「新階段」。

卡西姆在死於20日以軍空襲的真主黨指揮官葬禮上說：「我們將在他們（以色列）意料之中和意料之外的地方殺死他們，和他們作戰。」

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則表示，以色列將採取「一切必要行動」來削弱對手構成的威脅。

他在一份錄音聲明中表示，以色列對真主黨進行該組織未料到的「一系列打擊」，「如果真主黨沒有理解這項訊息」，「我向你保證，它會理解的」。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）也呼應尼坦雅胡的警告，表示「真主黨付出的代價愈來愈大，我們會加強打擊」，「我們將盡一切可能消除和挫敗對以色列的威脅」。

根據以色列軍方，真主黨昨天發射約150枚火箭彈、巡弋飛彈和無人機，自該組織去年10月起向以色列開火以來，這次似乎是最深入以色列境內的一波攻擊。

黎巴嫩衛生部則稱，以色列昨天對黎國南部發動的空襲造成至少3死4傷。衛生部並上修以色列20日空襲首都貝魯特（Beirut）造成的死亡人數，稱包含婦孺至少45人喪生。

另外，真主黨武裝人員使用的呼叫器和對講機17日、18日在黎巴嫩各地同步爆炸，另造成數十死及數千傷，並嚴重擾亂該組織通訊。但以色列未明確表示對那波襲擊負責。

紐時指出，在聯合國大會準備召開本週會議之際，這種緊張局勢增加聯合國面對的風險。世界各國領導人本已在努力解決俄羅斯入侵烏克蘭和蘇丹的內戰，同時還面臨巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）帶頭襲擊以色列，以及隨後在加薩走廊（Gaza Strip）爆發的戰爭。

以色列和真主黨之間衝突不斷加劇，促使聯合國黎巴嫩事務特別協調員普拉斯哈爾特（Jeanine Hennis-Plasschaert）在社群平台X寫道，「這個區域瀕臨一場迫在眉睫的大災難」，「軍事解決之道不會讓任何一方更安全」。

白宮發言人柯比（John Kirby）昨天也說，白宮「非常關切」以黎邊境的致命飛彈襲擊，並告訴以色列官員「升級這場軍事衝突」不「符合他們的最佳利益」。

柯比在美國廣播公司（ABC）的 「本週」（ThisWeek）節目中堅稱，總統拜登（Joe Biden）仍致力在該地區達成外交解決，儘管他承認局勢正在惡化。

被問及以哈停火談判時，柯比則說，「我們過去1到2週沒取得任何進展，並不是因為沒努力」；他並指責哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）沒有談判誠意。

但阿拉伯調解人說尼坦雅胡也在阻礙談判進展，他拒絕哈瑪斯一些核心要求，包括永久結束戰爭等。

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