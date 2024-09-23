伊拉克親伊朗組織 用無人機攻擊以色列

在以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突持續升溫之際，伊拉克親伊朗武裝組織昨天也對以色列發動無人機攻擊。但以色列表示已成功攔截，且未造成人員傷亡。

「阿拉伯新聞」（Arab News）報導，伊拉克境內親近伊朗的「伊拉克伊斯蘭反抗軍」（Islamic Resistancein Iraq，IRI）22日在Telegram上發表聲明宣稱，已用飛彈和無人機瞄準以色列占領的約旦河谷（JordanValley）發動攻擊，並說明此舉是支持加薩地區的人民。

以色列軍方稍後表示，已攔截從東部伊拉克方向朝以色列發射的「可疑空中目標」，目前沒有造成任何損壞或傷亡。

以色列與統治加薩走廊的伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）自去年10月初在加薩走廊開戰近1年後，中東地區緊張局勢再度因以色列與黎巴嫩真主黨衝突而加劇，且由伊朗支持的武裝團體也參與其中。

報導稱，伊拉克伊斯蘭反抗軍認為，哈瑪斯開火是加薩人民無法再忍受長期遭以色列殘酷壓制的反抗結果。

「伊拉克伊斯蘭反抗軍」是屬於「抵抗軸心」（Axis of Resistance）軍事聯盟的一個民兵組織，為反抗美國和以色列在中東擴張勢力，而接受伊朗支持加入其反美、反以行列。

「抵抗軸心」聯盟成員還包括敘利亞政府軍、黎巴嫩政黨型武裝組織「真主黨」（Hezbollah）、葉門什葉派「青年運動」（Huthi）胡塞組織、哈瑪斯，以及其他巴勒斯坦民兵組織。

「伊拉克伊斯蘭反抗軍」還稱，近幾個月來，已針對以色列發動數次無人機襲擊。然而，以色列軍方表示，這些無人機均已被以色列攔截。

「阿拉伯新聞」補充說，伊拉克伊斯蘭反抗軍在去年冬天也對駐伊拉克和敘利亞的美軍發動火箭和無人機攻擊，超過175次。但這些針對美軍的攻擊，在過去幾個月內基本上已平息。

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