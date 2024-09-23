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以軍擴大轟炸！不排除地面入侵黎巴嫩 真主黨嗆啟動「無限清算戰」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方23日針對黎巴嫩真主黨祭出新一輪大規模攻擊，這是在加薩戰爭期間地域範圍最廣的一次轟炸。圖為黎巴嫩南部泰爾市23日在以軍轟炸下煙硝四起。路透
以色列軍方23日針對黎巴嫩真主黨祭出新一輪大規模攻擊，這是在加薩戰爭期間地域範圍最廣的一次轟炸。圖為黎巴嫩南部泰爾市23日在以軍轟炸下煙硝四起。路透

以色列軍方23日清晨針對伊朗扶植的黎巴嫩真主黨祭出新一輪大規模攻擊，這是在加薩戰爭期間地域範圍最廣的一次轟炸；另外，以軍暗示可能會發動地面入侵。

以軍發言人哈加里表示，國防軍開始新一輪攻擊，並呼籲黎巴嫩南部居民遠離真主黨儲存軍火的設施。

被問及以色列是否會對黎巴嫩採取地面入侵，哈加里說，「我們將做任何必要舉措」以確保以色列北部居民安全重返家園，這是以色列政府的戰爭目標之一。

目擊者向路透描述，以色列戰機在23日早晨對黎巴嫩南部邊境，甚至更北的城鎮，進行猛烈空襲。

路透記者在南部港口城市泰爾（Tyre）可聽見戰機在上空低飛，附近也有一連串空襲爆炸聲。

真主黨旗下的艾瑪納（al-Manar）電視台報導，以色列空襲瞄準黎國南部村莊郊區，以及東部的貝卡谷地（Bekaa Valley）。除此之外，以軍也對北部赫梅爾（Hermel）進行空襲。

真主黨副首領卡希姆（Naim Qassem）出席上周遇襲喪生的「拉德萬部隊」（Radwan）指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）葬禮時表示，「我們已經進入全新的階段，這是無限制的清算之戰」。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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