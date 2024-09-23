恐懼滲透！伊朗軍方下令禁用所有通訊設備 啟動大規模清查

路透報導，兩名資深伊朗官員透露，黎巴嫩上周發生呼叫器與對講機連環爆炸造成超過3000人傷亡後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）下令禁用任何款式的通訊設備，並且展開大規模裝置與人員審查。

一名安全官員表示，IRGC正在進行大規模行動，檢查所有裝置，而不只是通訊設備。他說，那些裝置大多是在伊朗製造，或是從中國、俄羅斯進口。

該官員補充，伊朗擔心以色列特務滲透，包含那些為以色列工作的伊朗人，已開始針對IRGC的中高層伊朗人進行身分調查，且調查他們在伊朗和國外的銀行帳戶，還有他們及家人的旅行記錄。

另外，這位安全官員拒絕透露，19萬人組成的IRGC現在如何通聯，僅表示目前使用端對端加密通訊系統。

根據這名官員說法，伊朗執政當局普遍關注此事。IRGC官員已經與真主黨聯絡，要求他們進行技術評估，而且伊朗專家已經把幾個爆炸裝置的案例送到德黑蘭進行檢查。

安全官員也表示，伊朗正在增加核子與飛彈設施的安全，尤其是地下設施部分。

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