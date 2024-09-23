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以媒報導：尼坦雅胡正研議圍攻北加薩哈瑪斯 「還有其他計畫」

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導
尼坦雅胡。 法新社
尼坦雅胡。 法新社

以色列多家媒體今天報導，總理尼坦雅胡表示，以色列正在研議一項計畫，要對加薩北部約5000名哈瑪斯（Hamas）武裝分子採取圍攻戰術。

以色列媒體引述參與以色列國會國防與外交委員會閉門會議的消息人士的話報導。尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）辦公室並未回覆路透社置評要求。

此一計畫主張將巴勒斯坦平民撤離加薩北部，然後宣布當地為軍事禁區。這項計畫早前是由退役軍事指揮官公開，而本月由部分國會議員提出。

目前留在加薩北部的哈瑪斯武裝分子估計有5000人，將被圍困直到投降為止。以色列軍方電台（ArmyRadio）指出，尼坦雅胡告訴國會委員會議員說，此案正在審議中。

根據以色列公共廣播公司（Kan），尼坦雅胡表示，這項藍圖計畫「很合理」，並且「這是正在考量的計畫之一，但還有其他計畫」。

以色列對在加薩的哈瑪斯武裝組織用兵將近一年，引發人道危機，也面臨國際社會的嚴厲批評。

加薩人口多已流離失所。根據聯合國，目前估計有約100萬人即半數的加薩人擠在指定的人道區域內，面積不到加薩的15%，而且缺乏必要的基礎設施和服務。

聯合國說，人道援助進入加薩北部尤其困難，當地人口估計在30萬到50萬之間。

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