以軍參謀長威脅繼續暗殺真主黨 放話「還沒出絕招」

耶路撒冷郵報報導，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）22日威脅針對黎巴嫩真主黨採取更多暗殺與破壞行動，但是並未表明針對黎巴嫩南部或任何地區進行地面入侵。

真主黨發射超過150枚火箭和無人機，企圖前所未有深入打擊以色列領土，數小時後，哈勒維表示，以色列在與真主黨的戰爭中擊斃600多名恐怖分子，其中數十人是真主黨指揮高層，「真主黨只會付出越來越大的代價，以色列的攻擊力度也會越來越強」。

此外，他還表示，如果從上周以來的所有攻擊都無法令真主黨同意確保以色列北部居民安全返家的協議，「以色列將一而再、再而三進行打擊，直到真主黨明白為止」。

哈勒維語帶威脅表示，國防軍無論在攻擊和防守都具備許多至今尚未派上用場的能力。但他並未明確提到是什麼形式的入侵。

然而，經濟學人引述軍方消息人士稱，以色列準備對黎巴嫩展開地面行動，以利在兩國邊境以北建立一個軍事緩衝區。一名參與準備工作的預備役軍官亦指出，地面行動計畫已制定完成，只是尚未有足夠力量執行該計畫。以色列空軍20日空襲貝魯特南部郊區一棟9層樓公寓樓，造成至少45人喪生，其中16人為真主黨成員，包含拉德萬部隊（Radwan）指揮官易阿基爾（Ibrahim Aqil）及高級指揮官韋赫貝（Ahmad Wehbe）。

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