伊朗革命衛隊聲稱逮捕12名特工 涉嫌串通以色列破壞國家安全

伊朗伊斯蘭革命衛隊22日證實，在全國6個不同地點逮捕共12名串通以色列破壞國家安全的特工。

德黑蘭聲明表示，「由於猶太國復興主義政權（以色列）及其西方盟邦針對加薩和黎巴嫩人民的陰險目標未能得逞，他們現在正試圖將危機擴散到伊朗，計畫採取系列行動破壞伊朗國家安全」。

自黎巴嫩真主黨使用呼叫器與對講機發生連環爆炸以後，中東地區的緊張局勢急速升溫。真主黨與以色列在長達近一年的加薩戰爭期間，陷入最激烈的跨境交火。

革命衛隊補充說，由12名特工組成的犯罪網絡在伊朗6個不同省份被捕，但沒有說明被捕時間。

商品推薦