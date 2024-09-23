拜登：加倍努力阻止中東引爆廣泛戰爭

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：共軍航母遼寧號航經台灣東北海域、更一度駛入日本鄰接區，引發美日台三方警戒，這是遼寧艦自2023年1月份返港以來首度進入西太平洋，外界關注其接下來是否北上參加中俄軍演。 看點2：中國大陸與菲律賓在仙賓礁的對峙僵局暫告一段落，菲海警船駛離背後有美菲中磋商的痕跡，看在中方眼裡是成功逼退，卻也為南海局勢埋下隱憂。 看點3：通訊裝置連環爆事件將以色列和黎巴嫩真主黨推向全面開戰邊緣，為何以色列選在各方為停火談判焦頭爛額之際升級緊張局勢？這又將如何影響進入倒數的美國大選？

2024-09-23 05:00