拜登：加倍努力阻止中東引爆廣泛戰爭

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統拜登今天表示，美國將會竭盡所能阻止中東戰爭情勢升級。以色列和黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）敵對態勢正持續加劇。

法新社報導，拜登在白宮南草坪對記者發表談話時重申對區域緊張情勢持續升高引以為憂，強調華府「將會盡我們所能地去防止引爆廣泛戰爭，我們仍在加倍努力」。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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