以連2日遭150次火箭襲擊 多被攔截
以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨廿二日持續猛烈交火。以軍指稱自從廿一日晚間，已約一五○枚（架）火箭、巡弋飛彈和無人機朝以色列發射。黎巴嫩衛生部則說，以軍廿二日對黎南的轟炸造成至少三人喪生。
另外，一名真主黨消息人士向報導中東新聞的Al-Monitor網站說，遭以軍廿日空襲擊殺的真主黨高階領袖，正討論要對以色列發動類似巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月七日的突襲。以色列總統赫佐格稍早接受英媒訪問時，也提到大致相同的情事。
以軍表示，截至廿二日清晨，超過一百枚火箭從黎巴嫩朝以色列發射，部分被以色列防空系統攔截，另有些落在以北城市海法附近。
以色列時報報導，朝以北發射的火箭來自黎巴嫩，但巡弋飛彈和無人機是從伊拉克發射。以軍說，以色列空軍防空系統攔截率很高。
真主黨夜間火箭攻擊範圍擴大，涵蓋大海法地區和耶斯列谷（Jezreel Valley），二百萬名以色列人身陷真主黨砲火射程範圍內。以軍發言人修夏尼向法新社說，大量以北民眾被迫到防空洞避難；先前砲火主要針對軍事目標，但這次火箭卻朝平民所在地區發射，顯示形勢可能升級。
耶斯列谷可見大量彈片墜落，一座穀倉受損，一人受傷。海法附近已知至少四人受傷。以色列部分建築物被直接命中或被墜落殘骸波及，有車輛起火。以色列已宣布關閉北部多地、該國占領區戈蘭高地的學校停課，並發布集會限制措施。
真主黨聲明，對海法地區的「拉斐爾」軍事工業設施發射火箭，意在回應上周貝魯特的呼叫器和對講機爆炸案。真主黨也用數十發火箭鎖定距離黎以邊境約五十公里的以軍拉馬特大衛空軍基地。真主黨旗下的黎媒馬雅丁電視台指出，這批火箭是從一處地下飛彈基地「伊瑪德」（Imad）發射。
另一方面，以軍戰機對黎南猛烈轟炸，對象包括真主黨數千個火箭發射器。美國有線電視新聞網（CNN）、英國衛報報導，以軍廿一日晚間說，以軍在黎巴嫩南部發動兩波攻擊，第一波針對真主黨二九○個目標，第二波針對一一○個目標。
真主黨廿二日宣布，旗下兩名戰士喪命，但未透露死者身分。黎巴嫩衛生部並聲明，就以色列廿日對貝魯特南部的攻擊，死者已升至四十五人。以色列稱，該襲擊旨在打擊真主黨菁英「拉德萬部隊」高階成員。
另據CNN報導，由於以黎邊境緊張局勢持續升溫，以色列總理內唐亞胡已延後前往美國紐約參加聯合國大會的行程。
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