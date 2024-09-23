以炸死真主黨高層 白宮國安顧問蘇利文：伸張正義

白宮國安顧問蘇利文廿一日說，他雖擔憂以色列與黎巴嫩緊張升高，但以方擊殺伊朗支持的真主黨高階領袖是伸張正義。

真主黨廿日說，以軍當晚空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，造成包括真主黨精銳的拉德萬部隊作戰指揮官阿基爾，以及另一位高階指揮官瓦赫比在內的十六位成員喪生。

對此，蘇利文在美國德拉瓦州威明頓四方安全對話高峰會場邊指稱，以色列廿日的空襲「伸張正義」，阿基爾早已因一九八三年貝魯特兩起卡車爆炸案被美國懸賞七百萬美元重金通緝。當時的爆炸導致美國駐黎大使館和美軍陸戰隊軍營三百多人死亡。

蘇利文強調，每當殺害美國人的恐怖分子被繩之以法，「我們都認定是好結果」。

但蘇利文坦言，以軍廿日的空襲，還有黎巴嫩十七、十八日發生的呼叫器及對講機遭引爆事件釀成嚴重傷亡，區域情勢很可能進一步升級。

不過，蘇利文仍提到，儘管風險的確升級，「但我們確實相信，也有一條明顯的途徑可停止敵對行動，並找到持久的解決方案，讓（以黎）邊境兩邊的人民都感到安全」。

各界普遍認為黎巴嫩上周的電子裝置爆炸案是以色列所為，但以方既未承認、也沒否認。

另外，蘇利文表示，他仍看得到加薩停火的道路，但美方還沒準備好「將某些事放上檯面」。居間的卡達與埃及和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判停火協議期間，美、卡、埃三國持續合作，但美國目前無法提出以、哈雙方皆能接受的協議。他並賣關子說，未來幾天這種情況會有所改變嗎？有可能。

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