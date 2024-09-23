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以色列對真主黨下最後通牒

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
以色列與黎巴嫩持續激烈交火，以軍對黎巴嫩南部發動近一年來最猛烈的轟炸。（路透）
以色列與黎巴嫩持續激烈交火，以軍對黎巴嫩南部發動近一年來最猛烈的轟炸。（路透）

在聯合國大會登場之際，以色列與黎巴嫩上周末持續激烈交火，以軍對黎巴嫩南部發動近一年來最猛烈的轟炸，擊斃十多位真主黨資深指揮官，真主黨則以飛彈和無人機以國北部，使中東緊張再度升高。華爾街日報（WSJ）分析，以色列正運用軍武與情報優勢，對真主黨下最後通牒：縮手並敲定協議，或是開戰。

齊聚各國領袖的聯合國大會峰會22-23日在紐約召開，卻籠罩在中東戰雲陰影之下，以色列國防軍20、21日對黎巴嫩南部攻擊，並聲稱已擊斃十多位真主黨資深指揮官，包括特別行動指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）。

真主黨22日向以國北部發射約115枚火箭、飛彈及無人機，報復以國日前的呼叫器爆炸攻擊、及對黎巴嫩的連日攻擊。以國部分建築物被直接命中或被墜落殘骸波及，當局已關閉北部多地、撤離逾5萬名居民，並限制集會。

雙方都沒有停火之意，以國表示將繼續密集攻擊真主黨，真主黨表示將繼續和以國作戰，直到以國同意在加薩走廊停火，顯示雙方愈來愈接近全面開戰，也加劇市場對這起衝突捲入伊朗、威脅中東原油流動的疑慮。目前國際油市仍在觀望，油價主要受到聯準會（Fed）降息等總體經濟因素、及供需基本面的牽動。

WSJ分析，在國內要求停止真主黨攻擊的壓力日增下，以色列正運用軍武與情報優勢，加強攻擊真主黨的成員、指揮官及基礎設施，形同對真主黨下最後通牒。

以國一直都對向真主黨宣戰保持審慎，雙方攻擊也都遵循某種「潛規則」，包括能使用的武器、能攻擊的對象等，但進來的一連串攻擊已跳脫這些潛規則，也顯示在加薩走廊戰事轉為靜態後，以國正把重心轉向北部的黎巴嫩。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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