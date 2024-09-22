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以色列突襲約旦河西岸半島電視台辦公室 下令關閉45天

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以軍22日將關閉命令交給半島電視台耶路撒冷分部主任歐馬利，歐馬利當場宣讀這個命令。路透
以軍22日將關閉命令交給半島電視台耶路撒冷分部主任歐馬利，歐馬利當場宣讀這個命令。路透

英國BBC報導，以軍22日突襲約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）的卡達半島電視台辦公室，並下令該辦公室關閉45天。

蒙面且全副武裝的以色列官兵22日在半島電視台直播報導時進入辦公室。觀眾看見官兵將關閉命令交給半島電視台耶路撒冷分部主任歐馬利（Walid al-Omari），歐馬利也當場宣讀這個命令。

半島電視台表示，以軍並未說明法院下達關閉令的理由。此舉是以色列針對半島電視台的最新行動。

歐馬利在半島電視台報導的評論中表示：「用這種方式針對記者就是要抹殺真相，並防止人們聽到真相。」

半島電視台記者阿爾薩芬（Mohammad Alsaafin）表示，以軍官兵沒收街上最後一台麥克風和攝影機，迫使歐馬利離開辦公室。

半島電視台和以國政府關係長期緊張，並在加薩爆發衝突後惡化。以色列多次稱半島電視台為恐怖分子喉舌，但半島電視台否認。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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