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以色列空襲加薩學校建築群釀7人亡 民防機構：流離失所的加薩人都在這避難

中央社／ 加薩22日綜合外電報導
9月22日，在以色列與哈馬斯衝突期間，一名巴勒斯坦男子在加薩城海灘難民營，檢查一所收容流離失所者的學校遭到以色列襲擊後的損壞情況。路透
9月22日，在以色列與哈馬斯衝突期間，一名巴勒斯坦男子在加薩城海灘難民營，檢查一所收容流離失所者的學校遭到以色列襲擊後的損壞情況。路透

加薩市（Gaza City）民防救援人員表示，以色列今天對一間作為庇護所的學校發動攻擊，至少7人死亡。以色列軍方說，他們的目標是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯武裝分子。

法新社報導，自從哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列、引發戰爭後，被圍困的加薩走廊（Gaza Strip）240萬人口中，大多數人至少有1次被迫遷離的經驗，許多人在學校建築中尋求庇護。

民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）通報，位於夏提難民營（Al-Shati）的「卡法卡西姆（Kafr Qasim）學校遭到以色列砲擊，造成7人殉難、多人受傷，其中有些人傷勢嚴重」。

巴薩爾說，數以百計流離失所的加薩人都在這所學校避難。

以色列軍方表示，他們的目標是在學校範圍內活動的巴勒斯坦武裝分子，並稱已採取措施「降低對未牽涉其中的平民造成傷害的風險」，包括透過監視手段和使用「精準彈藥」。

以色列軍方表示，其空軍「在加薩走廊北部對於在學校建築中活動的哈瑪斯恐怖分子進行了精準打擊」。

路透社報導，在這場已持續近一年的戰爭中，對於以色列稱他們將醫院和其他平民建築用於軍事目的的指控，控制加薩走廊的哈瑪斯經常否認。

這次襲擊和其他暴力事件，發生在以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）間的衝突加劇之際，這些同時進行的平行衝突，引發人們對更廣泛地區可能發生動盪的擔憂。

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天表示，隨著以色列與哈瑪斯之間的戰爭進入第12個月，當地死亡人數已達到至少4萬1431人。

根據加薩走廊衛生部數據，這個數字包含過去24小時內的40死。自以哈戰爭爆發以來，加薩走廊已有9萬5818人受傷。

以色列 加薩走廊 呼叫器 哈瑪斯 戰爭 爆炸 真主黨 黎巴嫩

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