以色列、真主黨互轟 聯合國特使示警：中東大難迫在眉睫

以色列今天繼續跟黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）交火，令各界擔憂會爆發區域性戰爭，聯合國黎巴嫩事務特別協調員普拉斯哈爾特今天示警中東大難迫在眉睫，呼籲各方冷靜。

美聯社報導，普拉斯哈爾特（Jeanine Hennis-Plasschaert）在社群平台X寫道：「這個區域瀕臨一場迫在眉睫的大災難。軍事解決之道不會讓任何一方更安全，這種說法再怎麼強調都不為過。」

普拉斯哈爾特稍早也批評令黎巴嫩真主黨人使用的數以千計通訊裝置同時爆炸的攻擊方法，示警本案意味「局勢令人極其憂心地惡化，而且情況本來就已很動盪，讓人無法接受」。

普拉斯哈爾特20日還曾說，以色列當天在黎巴嫩首都貝魯特南郊人口稠密區發動的空襲，是「極度危險的暴力循環一部分，後果不堪設想，現在就必須停止」。

在一夜激烈的跨境交火，以及本週對黎巴嫩的攻擊行動後，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列已「給予真主黨一連串打擊」。

內唐亞胡在聲明中說：「近幾天，我們給予真主黨意想不到的一連串打擊。假如真主黨還領會不出箇中意涵，我向你們保證，它會明白的。」

內唐亞胡表示：「沒有一個國家可以忍受對其平民及城市的攻擊，我們以色列也不會容忍。」他並矢言要讓以色列北部因為近1年戰鬥而被迫離開家園的居民返家。

以色列軍方今天表示，一連串火箭彈、巡弋飛彈與無人機連夜朝以色列領土飛來，主要是從黎巴嫩射向以色列北部。

根據以軍聲明，「夜間和上午時段，大約150枚火箭彈、巡弋飛彈、無人飛行載具朝著以色列領土飛來，大多數目標為以色列北部」，「有少數擊中目標的案例」，但沒有「重大損失」。

黎巴嫩衛生部則說，共有3人死於以色列今天朝黎巴嫩南部發動的不同空襲。以色列則稱是在打擊黎巴嫩境內的真主黨目標。

黎巴嫩衛生部在另行發布的聲明中說，「以色列敵人」空襲黎國南部3座村莊，造成1死。真主黨今天宣布旗下1名戰士身亡，但未說明死亡地點。

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