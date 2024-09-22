否認參與呼叫器爆炸案！以色列總統指無意交戰：真主黨有很多敵人

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）22日上午接受英國天空新聞節目主持人菲利普斯（Trevor Phillips）採訪，回答關於中東衝突的提問。赫佐格否認以色列參與17、18日的黎巴嫩呼叫器和對講機爆炸案，並堅稱以國不想和黎巴嫩全面開戰。

隨著以國和伊朗支持的黎巴嫩真主黨本周交火日益增加，赫佐格承認局勢可能「急劇升高」。他表示，以國「沒有興趣」和黎巴嫩交戰，但黎巴嫩已被真主黨劫持，而以國「為整個自由世界而戰」。

赫佐格也否認以國參與17、18日的呼叫器和對講機爆炸案。這起事件造成37人死、約3000人受傷。赫佐格說，他「不假思索地駁斥以國和這起事件及其行動源頭有任何關聯」，並稱真主黨「有很多敵人」。

赫佐格表示，真主黨被「伊朗邪惡帝國全副武裝」，並聲稱伊朗「想征服中東地區，並進軍歐洲和世界其他地區」。赫佐格也被問及是否會以飛彈襲擊伊朗，他說以國「一直表明」將保衛其人民，並「消除對以國存在的任何威脅」。

天空新聞中東特派員班卡爾說，以色列政府對黎巴嫩爆炸案一直保持沉默，赫佐格否認以色列和此案有關，比近來以色列政府的官方說法更進一步。不過，班卡爾表示，近來他與多名政治和安全官員背景談話得知的內容，和赫佐格的說法不符。

商品推薦