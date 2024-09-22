以色列20日空襲黎巴嫩真主黨 增至45死…持續猛烈交火

黎巴嫩衛生部今天發聲明表示，以色列20日空襲首都貝魯特南郊，擊殺黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）的指揮官，死亡人數已從之前公布的37人增至45人。

法新社報導，黎巴嫩衛生部還說，當局「連3天持續清除瓦礫堆」，並將採集DNA樣本來確認一些遇難者遺體的身分。

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）跨境襲擊以色列南部，引爆加薩走廊（Gaza Strip）的以哈戰爭。真主黨另闢一條對抗以色列的戰線後，雙方持續衝突，而情勢於過去1週劇烈惡化。

以色列與真主黨今天繼續猛烈交火，以色列軍機朝黎巴嫩南部各地發動近1年來最密集的轟炸，真主黨則發射火箭彈深入打擊以色列北部。

以色列當局今晨關閉北部許多區域及以色列占領區戈蘭高地（Golan Heights）的學校，並限制民眾聚集。

以色列軍方表示，多枚火箭彈與飛彈從黎巴嫩及伊拉克來襲，警報聲響徹夜大作，以色列防空系統攔下大部分的火箭彈與飛彈。

數棟建築物被擊中，海法市（Haifa）附近的一棟房子嚴重受損。有傷患接受救援團隊治療，但未傳出人員死亡，因居民已接獲指示待在防空避難處所和安全房間附近。

真主黨今晨在通訊平台Telegram的頻道貼文稱，已發射數十枚飛彈攻擊以色列的拉馬特大衛空軍基地（Ramat David Airbase），藉此回應「以色列再三攻擊黎巴嫩」。

真主黨接連發射火箭彈攻擊拉馬特大衛空軍基地，是雙方交戰以來，真主黨聲稱對以色列國土的最深入打擊。

伊朗支持的伊拉克民兵也發布聲明，稱今晨派出攜帶炸藥的無人機攻擊以色列。

聯合國黎巴嫩事務特別協調員普拉斯哈爾特（Jeanine Hennis-Plasschaert）在社群平台X貼文表示：「這個區域大難當前，再怎麼強調『用兵無法換來安全』都不為過。」

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