施壓政府達停火協議！以國民眾再上街頭 人質家屬：會奮鬥直到把所有人帶回家
數以千計的以色列人今天走上商業樞紐特拉維夫（Tel Aviv）街頭，施壓政府達成加薩走廊（Gaza Strip）停火協議，以釋放數十名被關押在加薩的人質。
法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）指責巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領導人拒絕可能的停戰和人質釋放協議條款。
他本人則面臨以色列國內批評者的呼籲，要求他做出讓步，以確保還被關押在加薩走廊的97人能被釋放，其中包括33名以軍稱已死亡的人質。
與前幾週一樣，人質的親屬對著群眾發言。
人質利麗．艾爾貝格（Liri Elbag）的父親艾里．艾爾貝格（Eli Elbag）提到女兒時表示：「距離我上次親吻妳，已經過了1年，距離我上次和妳一起開懷大笑，也已經過了1年。」
這名父親說：「我們會繼續奮鬥，直到把所有人帶回家。」
今天的抗議活動是在以色列和哈瑪斯的盟友、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）間的跨境襲擊不斷增加的背景下展開。
遇害人質孟德（Avraham Munder）的外甥摩爾（Shahar Mor）表示，他擔心與真主黨的戰鬥可能會再次分散領導人對人質困境的注意力。
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