快訊

愷樂消失4年首露面！41歲生日當媽變這樣 幸福喊「你是最棒的禮物」

以黎猛烈交火...真主黨瞄準以國空軍基地 射百餘枚火箭彈

以色列北部遇襲校園關閉 以軍隨即回擊黎巴嫩真主黨

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導
以色列軍方表示，逾百枚拋射物今晨從黎巴嫩朝以色列北部發射，消防人員努力撲滅彈藥落下引發的火災。圖為黎巴嫩真主黨於9月22日發動襲擊後，以色列安全部隊的一名成員正在檢查以色列海法區比亞利克村受損的房屋。法新社
以色列軍方表示，逾百枚拋射物今晨從黎巴嫩朝以色列北部發射，消防人員努力撲滅彈藥落下引發的火災。圖為黎巴嫩真主黨於9月22日發動襲擊後，以色列安全部隊的一名成員正在檢查以色列海法區比亞利克村受損的房屋。法新社

以色列軍方表示，逾百枚拋射物今晨從黎巴嫩朝以色列北部發射，消防人員努力撲滅彈藥落下引發的火災。以色列軍方負責民防的單位下令北部所有學校關閉，以軍也再度鎖定黎巴嫩真主黨（Hezbollah）目標發動空襲

法新社報導，以色列軍方發布聲明表示，真主黨在過去幾小時內「朝以色列北部的平民區」發射約115枚拋射物，「以色列國防軍（IDF）正在攻擊黎巴嫩境內屬於真主黨恐怖組織的目標」。

黎巴嫩伊斯蘭什葉派基本教義政治和軍事組織「真主黨」在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭期間，經常與以色列軍隊隔空交火，但最近幾天這種情勢已經惡化。

以軍說夜間也有火箭彈來襲。以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）發布聲明表示，夜裡共有4人因彈片受傷。

以色列國防軍負責民防的「後方司令部」（Home Front Command）表示，至少到明晚6時以前，北部學校等教育機構及各項活動都不准開放和進行。

以色列 呼叫器 國防 恐怖組織 民防 爆炸 真主黨 空襲 黎巴嫩

延伸閱讀

影響微不足道？真主黨無畏以色列接連重創 專家：仍有作戰能力

以黎猛烈交火！真主黨瞄準以國空軍基地 射百餘枚火箭彈

以色列放話再轟炸 真主黨稱指揮官死於奸詐暗殺

真主黨呼叫器連環爆 凸顯供應鏈陰暗角落

相關新聞

以黎猛烈交火！真主黨瞄準以國空軍基地 射百餘枚火箭彈

以色列與黎巴嫩22日持續猛烈交火，以軍戰機對黎巴嫩南部發動近一年來最猛烈的轟炸，攻擊真主黨290個目標，包括數千個火箭發...

影╱黎巴嫩爆炸威力多強大？CNN實測「假人被炸到上下半身分離」

黎巴嫩真主黨近日接連發生呼叫器、對講機集體爆炸案，至少造成37死、3000多人受傷，波及範圍廣大。美國有線電視新聞網（C...

以色列北部遇襲校園關閉 以軍隨即回擊黎巴嫩真主黨

以色列軍方表示，逾百枚拋射物今晨從黎巴嫩朝以色列北部發射，消防人員努力撲滅彈藥落下引發的火災。以色列軍方負責民防的單位下...

影響微不足道？真主黨無畏以色列接連重創 專家：仍有作戰能力

觀察人士指出，以色列本週接連重創黎巴嫩真主黨（Hezbollah），引爆真主黨人使用的無線通訊配備導致重大傷亡以及擊殺真...

以色列放話再轟炸 真主黨稱指揮官死於奸詐暗殺

以軍表示，20日空襲黎巴嫩首都貝魯特，消滅包括真主黨精銳的拉德萬部隊作戰指揮官阿基爾，以及另一位高階指揮官瓦赫比在內，共...

真主黨呼叫器連環爆 凸顯供應鏈陰暗角落

匈牙利當局表示，情報機構已數次約談BAC Consulting KFT（BAC）公司執行長，這家總部位於布達佩斯的企業，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。