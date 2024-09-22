以色列北部遇襲校園關閉 以軍隨即回擊黎巴嫩真主黨
以色列軍方表示，逾百枚拋射物今晨從黎巴嫩朝以色列北部發射，消防人員努力撲滅彈藥落下引發的火災。以色列軍方負責民防的單位下令北部所有學校關閉，以軍也再度鎖定黎巴嫩真主黨（Hezbollah）目標發動空襲。
法新社報導，以色列軍方發布聲明表示，真主黨在過去幾小時內「朝以色列北部的平民區」發射約115枚拋射物，「以色列國防軍（IDF）正在攻擊黎巴嫩境內屬於真主黨恐怖組織的目標」。
黎巴嫩伊斯蘭什葉派基本教義政治和軍事組織「真主黨」在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭期間，經常與以色列軍隊隔空交火，但最近幾天這種情勢已經惡化。
以軍說夜間也有火箭彈來襲。以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）發布聲明表示，夜裡共有4人因彈片受傷。
以色列國防軍負責民防的「後方司令部」（Home Front Command）表示，至少到明晚6時以前，北部學校等教育機構及各項活動都不准開放和進行。
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