影響微不足道？真主黨無畏以色列接連重創 專家：仍有作戰能力

觀察人士指出，以色列本週接連重創黎巴嫩真主黨（Hezbollah），引爆真主黨人使用的無線通訊配備導致重大傷亡以及擊殺真主黨精銳部隊的主要領導階層，但並未徹底摧毀真主黨的作戰能力。

法新社報導，根據接近真主黨的消息人士說法，以色列趁真主黨精銳「拉德萬部隊」（Radwan）20日在貝魯特召開指揮官會議時發動空襲，造成作戰指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）在內等16人死亡。

以色列17日和18日接連引爆真主黨人使用的呼叫器和手持無線電對講機，黎巴嫩當局指出，這些攻擊造成至少39人死亡、近3000人受傷。真主黨稱相關事件是以色列所為，以色列未作回應。

這一連串攻擊事件，前所未見地激化以色列和真主黨近1年來的隔空交火。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日越界襲擊以色列並引爆加薩戰爭後，伊朗支持的真主黨幾乎每天都和以色列軍隊隔空交火，以公開聲援哈瑪斯。

一名與真主黨關係密切的消息人士指出，20日遭到以軍空襲的真主黨會議正在討論「在被占據領土（指以色列）的核心地區展開地面突襲的計畫」，以回應日前發生的真主黨人使用的無線通訊配備爆炸事件。

大西洋理事會（Atlantic Council）高級研究員、常駐貝魯特的真主黨事務專家布蘭佛德（Nicholas Blanford）表示，以軍本週的攻擊行動勢必嚴重打擊真主黨士氣，也可能讓真主黨成員感到不安和疑神疑鬼。

然而，他在談到真主黨人的通訊裝置爆炸事件時補充說道，由於真主黨擁有數以萬計戰士，單就軍事角度來看，折損數百名兵力的影響可能微不足道。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中東事務專家內古齊安（Aram Nerguizian）指出，真主黨的武器庫裡仍有數以萬計枚火箭彈，這證明他們自2006年與以色列大規模交戰以來累積的軍事實力。

不過，內古齊安指出，真主黨自去年10月以來已「發射數千枚火箭彈」，且以色列已在多次攻擊中摧毀了真主黨儲存在「黎巴嫩和敘利亞境內的數千枚火箭彈」。

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