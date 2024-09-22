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以黎猛烈交火！真主黨瞄準以國空軍基地 射百餘枚火箭彈

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列22日遭黎巴嫩攻擊，已知4人受傷。法新社
以色列22日遭黎巴嫩攻擊，已知4人受傷。法新社

以色列黎巴嫩22日持續猛烈交火，以軍戰機對黎巴嫩南部發動近一年來最猛烈的轟炸，攻擊真主黨290個目標，包括數千個火箭發射器，而真主黨聲稱對以色列北部的軍事目標發動了火箭襲擊。

CNN、衛報報導，以色列國防軍在黎巴嫩南部發動兩波攻擊，第一波針對真主黨290個目標，第二波針對110個目標。

以軍表示，截至22日清晨，有超過100枚火箭彈從黎巴嫩朝以色列方向發射，部分被以色列防空系統攔截，部分落在以色列北部城市海法（Haifa）附近。

以色列部分建築物被直接命中或被墜落殘骸波及，車輛起火，已知海法附近有4人受傷，以色列已宣布關閉北部多地、占領區戈蘭高地的學校停課，發布集會限制措施。

真主黨22日凌晨在其Telegram頻道發文指，針對位在海法附近的以色列拉馬特大衛空軍基地發動火箭彈攻勢，回應「以色列對黎巴嫩的反覆襲擊」。拉馬特大衛空軍基地的位置距離以黎邊境約50公里，是去年10月以來真主黨在以色列攻擊的最遠目標。

另根據CNN報導，由於以黎邊境緊張局勢持續升溫，以色列總理內唐亞胡已延後前往美國紐約參加聯合國大會的行程，先前已從24日改至25日，但目前計畫延至27日才會啟程。

以色列 火箭 真主黨 黎巴嫩

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