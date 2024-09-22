影╱黎巴嫩爆炸威力多強大？CNN實測「假人被炸到上下半身分離」

黎巴嫩真主黨近日接連發生呼叫器、對講機集體爆炸案，至少造成37死、3000多人受傷，波及範圍廣大。美國有線電視新聞網（CNN）20日實際找上美國賓州一間處理爆裂物專門業者實測，發現爆炸威力驚人，的確可能造成嚴重死傷。

CNN記者陶德（Brian Todd）造訪美東賓州一家名為「南方引爆線」（Tripwire South）業者的測爆場，這家公司承包美國聯邦政府培訓業務，專長處理彈藥、爆裂物、爆裂物偵測，當天實測使用與黎巴嫩爆炸案類似的呼叫器、手持式對講機測試爆炸威力。

「南方引爆線」創辦人莫利斯（Ryan Morris）曾任美國國土安全部爆裂物專家。他說，當天使用的炸藥是黎巴嫩兩起爆炸案的「季戊四醇四硝酸酯」（PETN）片狀炸藥，模擬在呼叫器與對講機引爆後的破壞力。

第一場實測中，假人腰間被別上一個含有PETN炸藥的呼叫器，引爆後立刻被炸到上下半身分離，上半身也破了大洞、露出棉花。陶德詢問，如果是真人會怎樣？莫里斯回應，「人體是非常有韌性的，所以會吸收一些能量，但這裡發生的事情，將會是災難性的。」稱受傷之後可能血流不止，甚至失明、致命。

第二場實測中，假人模擬使用姿勢，把含有PETN炸藥的對講機，舉到靠近臉部與頭部位置，結果上半身幾乎被炸碎。陶德追問，如果是真人，會被炸成兩半嗎？莫里斯說明，此爆炸方式會更像是美軍1960年代研發的定向反步兵地雷「闊刀地雷」（Claymore），爆炸力道全部往前衝到拿對講機的人身上。

陶德提到，呼叫器與對講機很可能在擁擠地方爆炸，即使是非常小、具針對性的炸藥，也可能波及旁人受傷。莫里斯坦言，他不認為有這麼多呼叫機或裝置爆炸，而是爆炸產生的大量碎片，才會導致如此大量的傷亡。

美國退將薩柏瓦（Manik Sabharwal）指出，充填炸藥、連接引信與雷管需要時間，作業過程也有爆炸風險，「這些設備體積都很小，空隙很少，難度很高」。

對此莫里斯強調，只要了解炸藥製作技術的人就能做到；再者，還要同時引爆好幾千個呼叫器，這部分只須拿到所有呼叫器的號碼，並向所有號碼發送短訊就能同時引爆。

لك أن تتخيل.. تجربة انفجار "بيجر" على دمية بفيديو لفهم مدى الضررhttps://t.co/KV7ubOAyrj pic.twitter.com/VWjrXlwTMf — CNN بالعربية (@cnnarabic) September 21, 2024

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