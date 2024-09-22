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以軍突襲半島電視台約旦河西岸辦公室 下令關閉

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導
半島電視台。美聯社
半島電視台。美聯社

總部位於卡達的半島電視台（Al Jazeera）表示，以色列軍隊今天突襲半島電視台位於約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）的辦公室，並稱法院下令關閉辦公室45天。

半島電視台報導，一名以色列士兵向耶路撒冷分部主任歐馬利（Walid al-Omari）表示：「法院裁定關閉半島電視台45天。請你們現在帶走所有攝影機，並離開辦公室。」

根據法新社和路透社，半島電視台現場直播以色列軍隊全副武裝衝進這間辦公室，並向一名工作人員下達軍事關閉令的畫面，隨後直播中斷。

半島電視台表示，以軍並未說明法院下達關閉令的理由。此舉是以色列針對半島電視台的最新行動。

以色列4個月前禁止半島電視台在以色列境內運作後，上週以色列政府宣布吊銷半島電視台記者在以色列工作的記者證。

這項關閉令並未影響約旦河西岸（West Bank）或加薩走廊（Gaza Strip）的播報工作，半島電視台仍在當地報導以色列與巴勒斯坦武裝分子的戰爭。

以色列軍方多次指控半島電視台記者是加薩的「恐怖分子」，與哈瑪斯（Hamas）或其盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）有關聯。

半島電視台否認以色列政府的指控，並聲稱以色列有系統地針對其在加薩走廊的員工。

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