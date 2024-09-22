蘇利文憂以黎緊張 但稱真主黨遭空襲是正義伸張

中央社／ 德拉瓦州威明頓市21日綜合外電報導

美國國家安全顧問蘇利文今天表示，他擔心以色列黎巴嫩之間的緊張局勢升級，但以色列擊斃伊朗支持的「真主黨」高級領袖是伸張正義。

路透社報導，蘇利文（Jake Sullivan）在德拉瓦州威明頓（Wilmington）受訪時表示，他仍看得到加薩停火的道路，但美國「目前還沒準備好把某些事情放上檯面」。

蘇利文表示，卡達和埃及這兩方與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）談判期間，美國持續與卡、埃兩國合作，但目前美國無法提出雙方都能接受的協議。

蘇利文：「未來幾天這種情況會改變嗎？有可能。」

黎巴嫩衛生部指出，以色列昨天對貝魯特郊區的空襲造成37人死亡，真主黨（Hezbollah）昨晚表示，死者包括其精銳「拉德萬部隊」（Radwan）指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）和另一位高級指揮官瓦赫比（Ahmed Mahmud Wahbi）在內的16名成員。

黎巴嫩衛生部表示，以色列空襲造成3名兒童和7名女性死亡，這是去年10月8日真主黨因聲援加薩戰爭中的巴勒斯坦人，朝以色列發射火箭，而與以色列爆發衝突以來，以色列最致命的一次空襲。

蘇利文表示，昨天的空襲伸張了正義，因為阿基爾早已因1983年貝魯特兩起卡車爆炸案遭美國通緝。那起爆炸案造成美國大使館和陸戰隊軍營300多人死亡。

「每當殺害美國人的恐怖分子被繩之以法，我們都認定是好結果。」

蘇利文表示，以色列空襲貝魯特郊區，外加黎巴嫩本月發生的呼叫器和對講機連環爆事件造成至少39死約3000傷之後，局勢極有可能進一步升級。

各界普遍認為呼叫器和對講機連環爆是以色列所為，但以色列既無證實，也沒有否認涉及。

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