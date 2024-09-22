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以色列與真主黨衝突加劇 美敦促公民盡快離開黎巴嫩

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

隨著以色列黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的衝突加劇，美國國務院今天敦促黎巴嫩境內的美國公民應趁商業選擇仍可行時離境。

法新社報導，美國國務院在最新公告中表示：「鑒於真主黨和以色列間持續衝突的不可預測性，以及近來包括貝魯特（Lebanon）在內的黎巴嫩各地發生爆炸，美國大使館敦促美國公民在商業選擇仍可行時離開黎巴嫩。」

「目前仍有商業航班，但載客量減少。如果安全局勢惡化，可能就不再會有商業離境選擇。」

7月下旬，以色列在貝魯特南部的攻擊導致一名真主黨高級指揮官喪生後，美國將黎巴嫩旅遊警示提高到最高的「請勿旅行」等級。

以色列昨天再次攻擊貝魯特南部，並稱這次擊斃真主黨精銳拉德萬部隊（Radwan Force）主要領導人及其他指揮官。

黎巴嫩衛生部表示，這起攻擊造成37人死亡。本週稍早，真主黨使用的呼叫器和雙向無線電設備遭人植入炸彈引爆，造成數十人死亡、數千人受傷。

有伊朗當後盾的真主黨指控上述行動是以色列所為；以色列則是尚未發表評論。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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