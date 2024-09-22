快訊

邱泰源不顧行政倫理 與其告御狀不如助醫院減碳

學校強制穿制服「夏熱冬冷」 成酷刑 民團：當軍隊管

以黎邊境砲火猛烈 貝魯特空襲增至37死

中央社／ 貝魯特21日綜合外電報導

以色列今向黎巴嫩南部發動猛烈攻勢，引發外界對「全面戰爭」的擔憂。以色列20日鎖定黎國首都貝魯特1棟建築物內正在開會的真主黨軍事領袖發動空襲，死亡人數今天增至37人。

根據黎巴嫩衛生部，在20日的貝魯特（Beirut）南部遇襲現場，重型機具仍在斷垣殘壁下持續工作，死亡人數從今天稍早通報的31人增至37人，其中包括3名兒童與7名婦女。

法新社的畫面顯示，今天哀悼者聚集在黎巴嫩首都，為被殺的真主黨（Hezbollah）作戰指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）等3名重要成員舉行葬禮。

黎國總理米卡提（Najib Mikati）譴責以軍的「駭人大屠殺」，並宣布「鑒於與以色列侵略相關的事態發展」，他已取消前往紐約出席年度聯合國大會的行程。

德國外交部表示，目前「迫切需要」緩和緊張局勢，因為加薩走廊的以哈戰爭可能席捲黎巴嫩。

聯合國也對「升級加劇」表示擔憂，並呼籲各方保持「最大程度的克制」。

法新社報導，以色列今天對黎巴嫩南部大片地區發動猛烈攻擊，包括納巴蒂葉（Nabatiyeh）部分地區和較北的傑津（Jezzine）。

以軍透過聲明稱，其戰機「擊中數千個」位於黎國南部的火箭發射器，以及「大約180個」未明說的目標。

伊朗支持的真主黨則稱，他們用火箭彈攻擊了以國北部和被吞併的戈蘭高地（Golan Heights）至少7個軍事陣地。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

延伸閱讀

以色列空襲貝魯特 黎巴嫩衛生部：死亡數增至31人

以色列空襲黎巴嫩釀14死66傷！聯合國籲各方克制、勿陷毀滅性戰爭

以色列空襲黎巴嫩首都 聲稱擊殺真主黨高階指揮官

以色列：空襲貝魯特 不是為了升高中東緊張局勢

相關新聞

以色列放話 還要再轟炸真主黨

以軍表示，廿日空襲黎巴嫩首都貝魯特，消滅包括真主黨精銳的拉德萬部隊作戰指揮官阿基爾，以及另一位高階指揮官瓦赫比在內，共十...

以軍空襲炸加薩學校！哈瑪斯稱至少釀22死 罹難者多是「這些人」

英國BBC報導，哈瑪斯衛生部聲稱，以色列21日空襲加薩一所由札伊圖恩學校（Al-Zaytoun School C）改建成...

以黎衝突未歇 真主黨與以色列持續跨境交火

黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）表示，今天向以色列北部2處軍事陣地發射火箭彈；以色列軍方稍早也說，以軍正...

捲黎巴嫩連環爆炸案...匈牙利情報機關出手了 數次約談BAC執行長

匈牙利當局表示，情報機構已數次約談BAC ConsultingKFT（BAC）公司執行長，這家總部位於布達佩斯的企業，遭...

以色列空襲貝魯特 黎巴嫩衛生部：死亡數增至31人

黎巴嫩衛生部長阿比亞德表示，以色列昨天鎖定首都貝魯特一棟建築物內正在開會的真主黨軍事領袖發空襲，今天已知死亡人數增至31...

中東衝突升溫 沙烏地冷卻與以色列關係正常化討論

由於以哈戰爭可能擴散，沙烏地阿拉伯宣布與以色列外交關係日益緊密僅1年後，實際領導人、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohamme...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。