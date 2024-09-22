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以色列放話 還要再轟炸真主黨

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
黎巴嫩貝魯特南郊廿日遭以軍空襲，住宅區滿目瘡痍，現場有怪手等機具搜救倖存者。（歐新社）
黎巴嫩貝魯特南郊廿日遭以軍空襲，住宅區滿目瘡痍，現場有怪手等機具搜救倖存者。（歐新社）

以軍表示，廿日空襲黎巴嫩首都貝魯特，消滅包括真主黨精銳的拉德萬部隊作戰指揮官阿基爾，以及另一位高階指揮官瓦赫比在內，共十六位當時正在開會的該部隊指揮官。以軍廿一日並宣布將對黎國境內的真主黨目標發動新一波空襲。

美聯社廿一日報導稱，這是數十年來以色列對貝魯特造成最多傷亡的罕見空襲。據黎國衛生部統計，廿日的空襲已造成卅七人死亡、六十八人受傷。由於搜救行動尚未結束，因此死傷人數很可能將進一步攀升。

真主黨也聲明，其最高領袖之一的阿基爾，在貝魯特南郊的達希耶，死於以色列奸詐的暗殺行動。

美國將現年六十二歲的阿基爾列為特別指定全球恐怖分子，指控他主導一九八三年美國駐黎大使館與美軍陸戰隊軍營爆炸案，導致三百多人喪生，曾懸賞七百萬美元（台幣約二點三億元）取其性命。華盛頓郵報廿日報導，阿基爾接掌該職位才一個多月，前任的舒庫爾七月也命喪以軍空襲。真主黨雖受重創，但很快能找到替補人選無縫接軌，不太可能影響運作。

聯合國安理會應阿爾及利亞要求，廿日緊急會商黎巴嫩呼叫器等電子裝置遭引爆事件。聯合國人權事務高級專員圖克說，國際人道法禁止在看來無害的便攜式物品類中使用詭雷裝置；在平民中散播恐怖的暴力行為是戰爭罪。他再度要求展開獨立、嚴格和透明的調查。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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