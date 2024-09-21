以黎衝突未歇 真主黨與以色列持續跨境交火
黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）表示，今天向以色列北部2處軍事陣地發射火箭彈；以色列軍方稍早也說，以軍正對真主黨目標進行新的攻擊。
有伊朗撐腰的真主黨透過聲明指出，他們朝2座以色列軍營發射一連串卡幽沙式（Katyusha）火箭彈，以回應以方對黎巴嫩南部村莊和民房的襲擊。
法新社記者通報，以色列針對黎巴嫩南部多個地區進行猛烈攻擊。
以色列軍方稍早宣布：「以色列國防軍（IDF）目前正打擊屬於黎巴嫩恐怖組織真主黨的目標。」
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