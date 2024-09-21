捲黎巴嫩連環爆炸案...匈牙利情報機關出手了 數次約談BAC執行長
匈牙利當局表示，情報機構已數次約談BAC Consulting KFT（BAC）公司執行長，這家總部位於布達佩斯的企業，遭捲入黎巴嫩真主黨成員所用呼叫器連環爆炸案。
路透社報導，台灣呼叫器公司金阿波羅18日澄清，涉案呼叫器是由BAC公司製造，並補充金阿波羅僅授權商標，並未參與這些裝置的製造過程。
擁有義大利和匈牙利血統的49歲BAC執行長巴索尼–阿奇迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）前幾天接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪時說，他們公司沒有生產這款呼叫器，她自稱「只是中間人」。
匈牙利政府國際新聞辦公室發布聲明說，匈牙利情報機構自18日起啟動調查，並已數次約談巴索尼–阿奇迪亞科諾。
這項聲明引述了匈牙利情報機構之一、憲法保護辦公室（Constitution Protection Office, AH）的說法。憲法保護辦公室重申當局先前澄清的內容：爆炸案中的呼叫器裝置從未出現在匈牙利境內。
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府先前指出，BAC公司是一家「貿易中介公司，在匈牙利境內並未設立製造或營運據點」。
黎巴嫩過去幾天發生真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器和對講機連環爆炸事件，迄今已造成39人死、逾3000人受傷。
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