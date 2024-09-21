以色列空襲貝魯特 黎巴嫩衛生部：死亡數增至31人

黎巴嫩衛生部長阿比亞德表示，以色列昨天鎖定首都貝魯特一棟建築物內正在開會的真主黨軍事領袖發空襲，今天已知死亡人數增至31人，包括3名孩童。

法新社報導，衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）表示：「31名死者包含3名孩童、7名婦女。」

根據真主黨（Hezbollah）的說法，以色列趁真主黨精銳「拉德萬部隊」（Radwan）昨天在貝魯特召開指揮官會議時發動空襲，造成作戰指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）在內等16人死亡。

阿比亞德指出，搜救人員經徹夜搶救，從斷垣殘壁裡尋獲傷亡民眾，並表示以色列空襲後，「一棟民宅倒塌，許多住戶受困其中」。

這是加薩戰爭爆發以來，以色列第2度空襲真主黨的軍事領導人。以色列今年7月也曾空襲貝魯特，擊斃當時真主黨的最高軍事指揮官舒庫爾（FuadShukr）。

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國「非常關切事態升高」，並呼籲「各方保持最大限度的克制」。

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