中東衝突升溫 沙烏地冷卻與以色列關係正常化討論
由於以哈戰爭可能擴散，沙烏地阿拉伯宣布與以色列外交關係日益緊密僅1年後，實際領導人、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）停止了關係正常化的討論。
法新社報導，穆罕默德．沙爾曼的公開態度轉為更強硬，與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）遭遇手持對講機爆炸、造成多名成員死亡發生在同1天。通訊設備爆炸事件也引發戰爭可能擴大的擔憂。
伊朗支持的真主黨為表達對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的支持，自去年10月起便持續與以色列部隊交火。
沙烏地阿拉伯先前已表明，他們希望能有一條通往建立巴勒斯坦國的道路。穆罕默德．沙爾曼18日更明確告訴沙烏地的諮議會（Shura Council），先有「獨立的巴勒斯坦國」，沙烏地才會與以色列關係正常化。
他說：「我們申明，如果沒有一個（獨立的巴勒斯坦國），沙烏地將不會與以色列建立外交關係。」
根據沙烏地政府顧問西哈比（Ali Shihabi）的說法，沙國的立場始終明確，「即使有些人曾暗示它有彈性」。他說，穆罕默德．沙爾曼希望透過最新的發言「消除任何模糊不清之處」。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月曾表示，在美國總統拜登（Joe Biden）明年1月卸任前，以沙關係正常化是有可能的。但穆罕默德．沙爾曼的說法粉碎了來自美國的樂觀訊息。
哈瑪斯去年10月7日突襲以色列、引發加薩走廊（Gaza Strip）戰爭的數天後，沙烏地便暫停與美國談判1份廣泛協議，內容包括以沙關係正常化及提供沙國一系列安全保障措施。
穆罕默德．沙爾曼數週前接受美國福斯新聞（FoxNews）頻道採訪時表示，沙以關係「每一天」都朝正常化「更接近」，但他也說：「對我們而言，巴勒斯坦議題非常重要。我們有必要解決那個部分。」
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